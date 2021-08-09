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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: Некоторые группы нелегальных мигрантов удалось отправить в Белоруссию

, 19:02 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: Некоторые группы нелегальных мигрантов удалось отправить в Белоруссию

Латвийским пограничникам удалось отправить некоторые группы нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию. Об этом рассказал латвийским журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Премьер-министр обратил внимание на вопрос о введении ЧС на латвийско-белорусской границы: он отметил, что решение о ЧП, которое ожидается в правительстве во вторник, 10 августа, расширит полномочия пограничников по перенаправлению иммигрантов обратно в Белоруссию.

Это решение также ускорит строительство инфраструктуры Восточного рубежа на границы России и Белоруссии.

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