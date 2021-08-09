Глава МВД Латвии Мария Голубева настаивает на ЧС на латвийско-белорусской границы

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9 августа 2021, 18:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

К сожалению, ситуация на латвийско-белорусской границе не улучшается: за последние сутки задержано 86 нелегальных мигрантов. Правительство Латвии начало действовать…

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева предложила объявить ЧС на латвийско-белорусской границы, чтобы защитить внешнюю границу ЕС от потока нелегалов. Этот вопрос на заседании Сейма будет рассмотрен в ближайшие дни. И если будет дано добро, то ЧС может быть объявлена на части территории Латгалии, а пограничники получат больше полномочий по задержанию и возвращению нелегалов по ту сторону границы.

В пресс-службе МВД Латвии указали, что правительство Литвы установило особый режим охраны границы в результате чего нелегалы с территории Беларуси все больше пытаются пересечь границу Латвии.

Как стало известно, глава МВД попросила рассмотреть вопрос во вторник, 10 августа, на внеочередном заседании правительства. Но стало известно, что ее предложение поддержал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

За незаконное пересечение латвийской границы только за три дня было задержано 160 нелегалов.

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