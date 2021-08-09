Бюро вакцинации Латвии: «Спутник» - болезненный вопрос

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9 августа 2021, 18:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Интересно, но Бюро вакцинации Латвии считает, что те люди, которые привились «Спутником», увы, не считаются вакцинированными. Как такое возможно?

Европейское агентство лекарственных средств рассматривает вакцины от разных производителей, но пока ни одна из них не была утверждена, в том числе и российский «Спутник V». Об этом латвийским СМИ рассказала представитель Бюро вакцинации Латвии Инга Васильева.

«Спутник» - болезненный вопрос, который полгода уже бытует не только у нас, но и в мире. Возможно, что вы читали информацию о том, как тяжело идут поставки из России в те страны мира, которые заключили договор со «Спутником». Получили первые дозы и нет никакой гарантии, что будут вторые. В ЕС и в Латвии «Спутник» - неутвержденная вакцина и те, кто получил первую дозу «Спутника», где-то вне страны, не считаются вакцинированными», - отметила г-жа Васильева.

А что же делать тем, кто проживает в Латвии и привился «Спутником»?

По мнению представителя Бюро вакцинации, «если человек после первой дозы «Спутника» захотел привиться второй раз другой вакциной, то он может это сделать через две недели.

А что делать людям у которых обе вакцины «Спутник», увы, ответа представитель Бюро вакцинации не дела… Видимо, этот вопрос так и «повиснет» в воздухе…

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