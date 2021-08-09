Путин поручил увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ

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9 августа 2021, 18:27 Источник: Сайт Кремля

фото: pixabay.com

Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 21 июля. Документ опубликован на сайте Кремля.

Увеличить ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) поручено с целью "стабилизации цен на продовольственные товары".

Меры, направленные на увеличение объема ввоза продукции, должны быть подготовлены до 1 сентября. Отчитываться будет премьер-министр Михаил Мишустин.

ФАС России поручено обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

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