Путин поручил увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ

Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 21 июля. Документ опубликован на сайте Кремля.
Увеличить ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) поручено с целью "стабилизации цен на продовольственные товары".
Меры, направленные на увеличение объема ввоза продукции, должны быть подготовлены до 1 сентября. Отчитываться будет премьер-министр Михаил Мишустин.
ФАС России поручено обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети. Россиянам запомнились цена на морковку в июле.
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