Сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый заявил о возможных ограничениях в школах из-за коронавируса

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9 августа 2021, 18:10 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Некоторые российские регионы из-за коронавирусной инфекции COVID могут ввести ограничения в школах, часть школьников могут быть переведены на дистанционный формат обучения.

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в понедельник рассказал, что решение по формату обучения в школах будет приниматься конкретно в каждом регионе РФ с учетом эпидемиологической ситуации. Круглый не исключил "дистанционку".

По его мнению, возможны ограничения 1 сентября, школьные линейки могут проводиться без родителей.

Политик пояснил, что ограничительные меры в отношении школьников могут вводиться, поскольку новые штаммы COVID-19 опасны не только для взрослых, но и для детей и подростков.

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