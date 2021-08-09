Сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый заявил о возможных ограничениях в школах из-за коронавируса
9 августа 2021, 18:10Источник:
РИА Новости
Некоторые российские регионы из-за коронавирусной инфекции COVID могут ввести ограничения в школах, часть школьников могут быть переведены на дистанционный формат обучения.
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в понедельник рассказал, что решение по формату обучения в школах будет приниматься конкретно в каждом регионе РФ с учетом эпидемиологической ситуации. Круглый не исключил "дистанционку".
По его мнению, возможны ограничения 1 сентября, школьные линейки могут проводиться без родителей. Политик пояснил, что ограничительные меры в отношении школьников могут вводиться, поскольку новые штаммы COVID-19 опасны не только для взрослых, но и для детей и подростков.
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