МИД Латвии: Мы с глубоким уважением наблюдаем за выдержкой белорусского народа

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9 августа 2021, 21:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Латвия продолжит поддерживать усилия белорусского общества, направленные на то, чтобы жить в свободной и демократической Беларуси, которая уважает основные свободы и права человека. Так заявил МИД Латвии в официальном обращении.



МИД Латвии отметил, что сегодня, 9 августа, исполняется год со дня выборов президента Беларуси в 2020 году.



«Исполняется год, как не успокаиваются мирные протесты белорусского общества, с тем чтобы были признаны их права человека и основные демократические свободы, которые в результате этих выборов были отняты»,- говорится в обращении.



МИД отметил, что Латвия с глубоким уважением и восхищением наблюдает за выдержкой и силой духа белорусского народа.



«На протяжении года, вопреки международным обязательствам Беларуси, режим Александра Лукашенко целенаправленно уничтожал свободные средства массовой информации и негосударственные организации, а также запугивал, арестовывал и заставлял замолчать независимых журналистов и активистов. Похитив воздушное судно авиакомпании ЕС 23 мая, а также используя нелегальную эмиграцию как оружие против соседней Литвы и против ЕС, режим Лукашенко демонстрирует, что стал угрозой для международной безопасности».



По мнению МИД, Латвия считает, что только само белорусское общество может решать, каким быть его будущему.



Латвия призывает Беларусь к национальному диалогу, который включает новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей ОБСЕ, освобождение всех политических заключенных, прекращение репрессий и соблюдение прав человека.

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