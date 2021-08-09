Родственники умершей на Кубани семьи назвали причиной трагедии «страшное стечение обстоятельств»

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9 августа 2021, 17:34

фото: pixabay.com

В Краснодарском крае после вакцинации от COVID-19 скончались трое членов одной семьи — родители девочки-школьницы и её бабушка. 58-летняя женщина жила с семьёй дочери в одном доме. Семья Колесниковых (мама Лали, папа Михаил, бабушка Рита) жила на окраине Краснодара.

Смерть семьи Колесниковых получила широкий общественный резонанс. Появилось много слухов и началось разбирательство.

Оказалось, что примерно за неделю до заражения коронавирусной инфекцией нового типа 36-летняя женщина, ее 37-летний муж и 58-летняя мама сделали прививки.

У всех были серьёзные заболевания. У Лали, Михаила и Риты были схожие заболевания, требующие в том числе диализа почек. Тимур, дядя и крёстный отец оставшейся без родителей девочки, опроверг, что они решили вакцинироваться из-за боязни отказа в плановой операции.

По словам Тимура, они могли опасаться, что одного из них снимут с очереди на трансплантацию. Известно также, что семья хотела в августе ехать отдыхать, а в гостиницы Краснодарского края сейчас заселяют только по сертификатам о вакцинации или же по отрицательным ПЦР-тестам с обязательством привиться, - передает RT.

«Я не знаю, что стало катализатором. Возможно, они уже были инфицированы на момент вакцинации. Они ведь жили все в одном доме и заболели все вместе», — cказал Тимур. Мужчина поделился, что никого не может винить, только страшное стечение обстоятельств.

Именно Тимур был на связи с больницей, говорит, что всю информацию о родственниках давали. По скорой госпитализировали сразу.

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