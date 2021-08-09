Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы

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9 августа 2021, 16:17

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании одного из крупнейших столичных ТПУ в ходе осмотра строительства станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.



«10 станций метро - это западные, юго-западные участки метрополитена, они должны все одновременно запуститься в этом году. Западный участок метрополитена состоит из четырех станций. Две из них уже запущены, две находятся в работе и должны также до конца года быть построены. Метро «Кунцевская» - один из самых сложнейших узлов. На самом деле, это крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую линию метрополитена, Филевскую и Большую кольцевую линию метрополитена и меняет транспортную ситуацию целого ряда районов Москвы и около 500 тыс. жителей. Важнейший участок, который даст совершенно другие транспортные возможности»,- сообщил Сергей Собянин.



Также он осмотрел ход реконструкции детской городской поликлиники №130 в Крылатском.



«Поликлиника уже практически готова. Я думаю, что через месяц-другой она будет введена в строй. Конечно, во время ремонта мы заставили жителей ездить в другие филиалы, и это вызывает дискомфорт. На месте физически «убитой» поликлиники надо было, конечно, создавать новое поликлиническое звено, оснащенное самым современным оборудованием, комфортное и для жителей, и для врачей»,- отметил мэр столицы.



По его словам, в настоящее время 130 поликлиник в городе находятся на реконструкции.



«Я думаю, что мы в 2022 году основную программу должны закончить»,- подчеркнул Собянин.



Также мэр Москвы осмотрел ход благоустройства территории школы №1133 и рассказал о развитии программы благоустройства в Крылатском.



«Вы видите, даже на самом Крылатском мы сколько работ сделали по приведению в порядок объектов, которые там находятся: гребной канал и благоустройство сооружений вокруг, огромное количество деревьев высаживаем и кустарников»,- заключил столичный градоначальник.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщила, что в апреле 2021 года были начаты работы по комплексному благоустройству микрорайона, ограниченного ул. Крылатские Холмы, Рубежным проездом и ул. Крылатская, включая 13 дворов.



Для комфортного передвижения по микрорайону создадут удобную дорожно-тропиночную сеть. В ходе работ приведут в порядок 24 детские площадки - на них уложат безопасное резиновое покрытие, установят игровые комплексы для детей разного возраста.



Также реконструируют пять спортивных площадок и одно футбольное поле с покрытием из искусственной травы. Планируется обустроить воркаут-площадку с уличными тренажерами для разных групп мышц.



Кроме того, в микрорайоне отремонтируют девять площадок для тихого отдыха, обустроят фонтан и установят сцену для выступлений творческих коллективов и проведения общественных мероприятий.



Всего в рамках комплексного благоустройства на территории микрорайона заменят порядка 700 малых архитектурных форм и установят свыше 120 опор освещения. В рамках озеленения отремонтируют 4,2 га газонов, высадят 113 деревьев и порядка 4 тыс. кустарников. В настоящее время работы выполнены на 90%. Комплексное благоустройство микрорайона в Крылатском планируется завершить до конца августа 2021 года.



До конца августа 2021 года на территории районов Кунцево и Крылатское планируется завершить благоустройство сквера у библиотеки имени Ахматовой, территории, прилегающей к храму в пос. Рублево и четыре территории школ №806, 64, 887 и 1130.





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