Уличенный в воровстве владелец «Тольяттиазота» предрекает России «второе дело ЮКОСа»

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9 августа 2021, 16:02 Источник: Собеседник

Фото: соцсети, Youtube

За хищение продукции ПАО «Тольяттиазот» основной владелец предприятия Сергей Махлай вместе с четырьмя сообщниками два года назад был заочно приговорен к 8,5-9,5 годам лишения свободы. Махлай проживает в США и отказывается выплачивать компенсации потерпевшим – 77,3 млрд руб. ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – его миноритарному акционеру «Уралхиму».



Его главное доверенное лицо, ответственное за коррупционное прикрытие схем по незаконному выводу денег с ТоАЗа, бывший глава принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов недавно отправился в колонию строгого режима на 7,5 лет за попытку дать взятку Верховному суду РФ. В отношении Сергея Махлая также возбуждено еще несколько уголовных дел. Следственный комитет РФ расследует дела об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 3 статьи 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ).



Тем временем Махлай начал кампанию давления на российские власти через публикации в СМИ - с целью перевести свое дело из уголовной сферы в политическое пространство. Он уже неоднократно выступал со скандальными интервью, в которых критиковал российские власти за коррумпированность и грозил России международными судами.



Примером такого подхода стали заказанные им статьи у одиозного конспиролога Михаила Хазина, который уже на протяжении многих лет «балует» россиян заявлениями о скором крахе доллара и призывает к геноциду украинцев. Хазин преподносит ситуацию вокруг ТоАЗа как попытку рейдерского захвата со стороны миноритарного акционера «Уралхима», который был признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Он обвиняет российские суды в принятии заведомо несправедливых решений. При этом он сообщает о выигранных судах на Западе.



Михаил Хазин утверждает, что рано или поздно «экспорт ТоАЗа будет арестован» в международных судах, а Россия получит новое «дело ЮКОСа». Здесь он проводит параллель с предъявленными бывшими акционерами ЮКОСа в международных судах многомиллиардными исками к России. Интересно, что в отношении самого Хазина ранее уже было возбуждено уголовное дело о клевете, по которому ему грозит реальный срок.



На самом деле между делами ТоАЗа и ЮКОСа не может быть ничего общего. Известно, что Михаил Ходорковский реально финансировал российскую оппозицию, «скупал» действующих депутатов и открыто заявлял о попытках смены государственного строя в России. Проживающий в США Сергей Махлай к российской политике никакого отношения не имеет: его дело – это случай банального воровства и уклонения от налогов, помноженных на коррупцию. При этом Махлай делает попытки прикинуться жертвой политических репрессий. Он уже подал два иска против России в ЕСПЧ, но об их движении пока ничего не известно. Тем не менее блеф Махлая рано или поздно закончится, и ему придется отвечать перед законом.





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