ТОП-5 худших игр за 2020 год

Аргументы Недели → Общество 13+

9 августа 2021, 14:55

В наше время, в век цифровых технологий об играх не слышал только самый ленивый. На данный момент в мире почти 40% населения геймеры. Кто-то уже давно играет и знает абсолютно все об игровой тематике, кто-то только начал и не знает какую игру приобрести первой, а кто-то ещё только размышляет над покупкой игровой приставки. Данная статья поможет новичкам сэкономить и определиться с выбором их первой игры.



5. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

На пятом месте расположилась игра от компании Sony Человек паук: Майлз Моралис. Несмотря на то, что пользовательский рейтинг этой игры составляет 7,5/10 у нее достаточно минусов, за которые она и попадает в этот топ. Первое– это время прохождения. Сюжет игры рассчитан на 9-10 часов, но игроки проходят её даже быстрее, что очень мало по сравнению с её предшественником. Первый человек паук был рассчитан не менее чем на 16 часов игры. Следующий недостаток связан непосредственно с первым. И это цена. За такую короткую игру разработчики требуют в Playstation Store 4,299 рублей, а за расширенную версию все 5,499р. Далее это побочные миссии. В отличие от предыдущей части, есть только несколько побочных миссий, которые в основном сосредоточены на защите района Майлза в Гарлеме. Также стоит отметить, что некоторые побочные задания просто повторяются из первой части. Например, миссия с голубями, где нужно помочь их поймать и вернуть Говарду.

В целом, игра не стоит внимания, если вы уже знакомы с первой частью. Ничего нового разработчики не внесли: то же место, те же полеты на паутине, которыми все игроки уже успели насладиться в предыдущей части, та же концепция побочных заданий. Если хотите познакомиться с этой вселенной, то советую купить первую часть. Сейчас её можно приобрести за 2,800р в Playstation Store.



4. The Last of Us Part 2



Четвёртое место занимает нашумевшая вторая часть культовой игры The Last of Us, повествующая о пост апокалиптическом зомби мире. На метакритике пользователи оценили игру на 5,7, в то время как первая часть имеет рейтинг 9,2. Сейчас разберем, почему же игра так позорно провалилась. И первый минус смена характеров главных героев, а именно, Джоэла, который в первой части изображался игрокам, как холодный и рассудительный, осторожный и бдительный мужчина. Во второй же части стал на удивление мягкотелым и доверчивым. Одним из важных пунктов провала игры стала утечка игрового момента, а именно смерть Джоэла, любимца всех поклонников серии. Для игроков это стало огромным и непростительным спойлером, полностью испортившим впечатление от игры. Дошло то того, что в адрес разработчика поступали угрозы убийства и началась массовая травля в соцсетях. Следующим недостатком стала Игра за Эбби. Эбби новый для серии персонаж, который ни своим характером, ни действиями не может понравиться ни одному игроку на свете. Она имеет скверный характер и не отличается большим умом. Но при этом она одна из двух главных героев, за которого, впоследствии, придется играть половину игры. И даже не чередуясь с Элли. Половина игры за одного персонажа, другая за Эбби. Вот только многие фанаты уже ненавидят Эбби как из-за смерти Джоэла, так и из-за её внешности и поведения. Так, у них вызвали вопросы чрезмерно накаченные руки девушки и боязнь высоты. Известный лестплейщик PewDiePie на своей прямой трансляции удалил игру, когда понял, что ему придется доигрывать за этого персонажа. И еще одним незначительным минусом игры стала ориентация главной героини Элли. Многих игроков это, мягко говоря, очень огорчило, из-за чего так же впечатления от игры были не самые лучшие. В целом, как и с человеком-пауком, советую только первую часть, если вы еще не знакомы с вселенной TLOU.



3. Watch Dogs: Legion



На третьем месте худших игр за 2020 год расположился Вач Догс: Легион. Сюжет игры фокусируется на усилиях лондонского отделения хакерской группы DedSec в борьбе с авторитарным режимом, который взял под свой контроль Великобританию благодаря передовой системе наблюдения, известной как ctOS. DedSec набирает союзников со всего города, чтобы освободить город путём сопротивления. И сейчас разберемся, почему у игры такой низкий рейтинг и почему она так сильно не понравилась аудитории. Первое – это физика. Физика осталась на уровне второй части серии. При прыжках в воду с большой высоты отсутствуют даже малейшие брызги, что крайне непозволительно для игры такого уровня и цены. Вождение тоже не очень отзывчивое. Были случаи, когда при попытке припарковать машину, более долгое удержание кнопки полностью разбивало транспорт. Следующий минус это персонажи. Обещали сделать разных и живых персонажей, а на деле они только выглядят по-разному, играются одинаково. И еще один недостаток это то, что в игре про хакеров почти отсутствует хакерство. За Легион разработчики просят 4,500р в Playstation Store. Безумная цена за такую слабую игру. Помимо высокой цены в игре есть донаты, которые так же собирают деньги с игроков.



2. Marvel’s Avengers



Серебро в топе получают Марвел с игрой о Мстителях. Любимые супергерои с экранов кино сошли в целую игру, что могло пойти не так? И почему рейтинг пользователей составил всего лишь 4,9 на метакритике?

По сути, игра это бессмысленные и пресные драки, которые не требуют умений. Достаточно нажимать две кнопки, чтобы побеждать врагов. Броня никак не меняется, отображая только мощь экипировки. Хочешь красивый костюм? Донать и плати деньги. Главным героем является почти неизвестная Мисс-Марвел, которая многих оттолкнет от игры. Также в игре очень мало противников и декораций – скучно и не за что зацепиться. Цену за такую унылую игру разработчики выставили в 3,579р в PS Store. Игра не стоит своих денег, и брать её не советую, даже самым большим фанатам вселенной Марвел.



1. Cyberpunk 2077



Ну, и, наконец, добрались до золота. Первое место худших игр за 2020 год гордо получает Киберпанк 2077. Эта игра имела самые высокие ожидания, окупилась еще до выпуска и провела самую крупную рекламную кампанию. Разработчики обещали выдать невероятный шедевр, на уровне с Ведьмаком 3, если не лучше. Из заявленного разработчиками только сюжет получился более менее хорошим и интересным, но покупать игру за 5,000 рублей ради одного сюжета однозначно не стоит. Игра настолько один большой минус, что сложно выделить конкретные недостатки. Но они все же есть. И первое это редактор создания персонажа. Все бы ничего, но выглядит он, мягко говоря, дешево и сыро. При попытке выбора цвета волос, абсолютно любой цвет отливает болотным зелёным. Что белый, что чёрный, что другой натуральный. Зато яркие цвета работают отлично. Следующая и главная проблема это беспросветные зависания и баги. Летающая еда, напитки, предметы и люди, ходящие по небу. Поломанные анимации погонь на машине или мотоцикле. Пропадающие в пространстве персонажи. Ужаснейшая графика, мыльная и чуть ли не пиксельная. Скучные и однотипные побочные задания сродни Человеку-пауку 2. Ужасная русская озвучка от известных блогеров, которые никогда не занимались профессиональной озвучкой и актерским мастерством. Игра настолько плохо выглядела, что её даже удалили из магазина плейстейшена и уже вряд ли вернут, как и вряд ли починят или переделают. На данный момент у игры 3,6 оценка от пользователей и скорее всего только за счет, на удивление, хорошего сюжета. По итогу, вышло одно большое разочарование и бедные пользователи консолей даже не могут вернуть ее обратно в магазин. Никому не советую и с радостью отдаю титул худшей игры 2020 киберпанку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости