Аргументы Недели Общество 13+

Пьяного крымчанина оштрафовали в аэропорту​ Шереметьево​ за катание по ленте для багажа

, 14:43 Источник: Аргументы недели-Крым

Пьяного крымчанина оштрафовали в аэропорту​ Шереметьево​ за катание по ленте для багажа

За вопиющий поступок ялтинцу грозит штраф в 5000 рублей. Он признал, что ни за что бы не сделал ничего подобного не будь настолько пьян. «Алкоголь подвел», - объяснил он, а количество выпитого объяснил переживаниями перед полетом.

«Такого у нас не было никогда», - прокомментировали инцидент в Шереметьево.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью