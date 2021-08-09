Пьяного крымчанина оштрафовали в аэропорту​ Шереметьево​ за катание по ленте для багажа

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9 августа 2021, 14:43 Источник: Аргументы недели-Крым

За вопиющий поступок ялтинцу грозит штраф в 5000 рублей. Он признал, что ни за что бы не сделал ничего подобного не будь настолько пьян. «Алкоголь подвел», - объяснил он, а количество выпитого объяснил переживаниями перед полетом.

«Такого у нас не было никогда», - прокомментировали инцидент в Шереметьево.

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