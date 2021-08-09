Пожилая жительница Калининского района Петербурга предупредила губернатора Беглова о потере сторонников

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9 августа 2021, 14:33

Фото: regnum.ru

Возможное снятие с выборов кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой встревожило петербуржцев. На официальной странице губернатора Петербурга «Вконтакте» появилось письмо от неравнодушной пенсионерки.

К Александру Беглову обратилась жительница Калининского района Санкт-Петербурга Елена Вишневская, в свое время голосовавшая как за действующего губернатора, так и за депутата от «Единой России» по седьмому округу, Елену Рахову, пишет:



«Уважаемый Александр Дмитриевич!

В районе, где я проживаю, детские площадки ремонтируются и создаются властями неохотно. Есть, конечно, и проблемы с зачислением детей в детские сады. Проблем много, это только маленькая толика, и их всех не перечислишь. К сожалению, многие из этих проблем вы решить не можете…»



Избирательница резюмирует свое обращение следующим образом: «В этом году я хотела пойди на выборы, но многих достойных кандидатов снимают с предвыборной кампании. В воскресение увидела обращение Татьяны Булановой нашей любимой певицы, которое меня очень встревожило. Оказывается, её тоже пытаются снять с выборов. Я хочу призвать вас к совести и исправить ситуацию. Город у нас не молодой и в нем живет много пенсионеров, которые голосовали за вас.



Александр Дмитриевич, не растеряйте последних своих сторонников».





Как ранее сообщалось в СМИ, по негласному указанию чиновников, кандидата от партии «Родина» Татьяну Буланову пытаются исключить из предвыборных списков. Это уже породило волну возмущения, как простых граждан, так и ряда медийных персон города. Сама певица накануне записала видеообращение, в котором проясняет ситуацию и заявляет, что намерена бороться за депутатский мандат.



Выборы в Законодательное Собрание Петербурга состоятся в единый день голосования, 19 сентября.

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