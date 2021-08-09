В Крыму сотрудник ГИБДД на мотоцикле наехал на ребёнка, девочку доставили в больницу

Инцидент случился в прошедшие выходные в Балаклаве. Девочка якобы перебегала дорогу в неположенном месте.
Дело на контроль взяла прокуратура Балаклавского района. Ею установлено, что в дневное время 7 августа 2021 года сотрудник ГИБДД, находясь при исполнении служебных обязанностей и управляя служебным мотоциклом, в районе дома № 3 Таврической набережной совершил наезд на пешехода – шестилетнюю девочку.
Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Девочка получила телесные повреждения, в связи с чем была доставлена в ГБУЗС «Городская больница № 5 Центр охраны здоровья матери и ребенка».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.