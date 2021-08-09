В Крыму сотрудник ГИБДД на мотоцикле наехал на ребёнка, девочку доставили в больницу

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9 августа 2021, 14:09 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Инцидент случился в прошедшие выходные в Балаклаве. Девочка якобы перебегала дорогу в неположенном месте.



Дело на контроль взяла прокуратура Балаклавского района. Ею установлено, что в дневное время 7 августа 2021 года сотрудник ГИБДД, находясь при исполнении служебных обязанностей и управляя служебным мотоциклом, в районе дома № 3 Таврической набережной совершил наезд на пешехода – шестилетнюю девочку.



Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Девочка получила телесные повреждения, в связи с чем была доставлена в ГБУЗС «Городская больница № 5 Центр охраны здоровья матери и ребенка».

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