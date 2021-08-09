Полярник из Москвы рассказал, почему проголосует на выборах с помощью ДЭГ

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9 августа 2021, 13:20

Фото: pixabay.com

Москвич Александр Шерстобитов, работающий инженером по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе «Севморпуть», рассказал, что будет использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Об этом полярник сообщил в эфире телеканала «Москва 24».



Александр Шерстобитов считает, что электронное голосование – более удобный вариант волеизъявления, чем голосование на столичном избирательном участке, особенно в условиях пандемии.



«Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод (электронное голосование) - наиболее удобный для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать. Я доверяю этому голосованию так же, как и прямому очному методу, но при условии, если есть прямой технологический контроль голосования», - отметил Александр Шерстобитов.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта со 2 августа.





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