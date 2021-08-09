Андрей Бочкарев рассказал о темпах строительства и реконструкции спортивных объектов на территории ОК «Лужники»

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9 августа 2021, 11:53

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что с 2014 года на территории олимпийского комплекса «Лужники» построили и реконструировали 22 объекта.



«В этом году олимпийский комплекс отметил 65-летие. С 2014 года мы построили и реконструировали 22 объекта, в числе которых и БСА «Лужники», ставшая главной ареной ЧМ-2018 по футболу. В «Лужниках» сейчас продолжается строительство крупнейшего в Европе теннисного центра, ледового дворца «Кристалл», а также реконструируется универсальный спортзал «Дружба», - отметил Андрей Бочкарев.



По его словам, строительство центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено на 43%. Бочкарев рассказал, что конструкция здания фактически готова, продолжаются установка панелей внешнего контура здания, монтаж инженерных систем и устройство трибун в зрительных залах самбо и бокса.



Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в Москве в 2021 году силами города и инвесторов планируется построить более 20 объектов спортивной инфраструктуры.





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