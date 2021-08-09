К Восточному экономическому форуму в Приморье усиливают меры безопасности

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9 августа 2021, 11:08

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Во Владивостоке сегодня, 9 августа, на заседании краевой антитеррористической комиссии под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко рассмотрели меры безопасности, предпринимаемые перед открытием шестого Восточного экономического форума. В этом году он пройдёт 2-4 сентября на острове Русский.

Как сообщили представители правоохранительных органов, в крае для охраны общественного порядка в период работы Восточного экономического форума задействуют более 4 тысяч сотрудников. А в оставшиеся недели до открытия форума в Приморье и Владивостоке силовики проведут антитеррористические командно-штабные учения, тренировки на объектах транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности участников и гостей шестого Восточного экономического форума планируется введение следующих временных ограничений и запретов:

с 1 по 4 сентября – запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолёты и вертолёты, доставляющие участников Восточного экономического форума, а также согласованные с Федеральной службой охраны России;

с 1 по 4 сентября – запрет на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик;

с 1 по 5 сентября с 7 до 23 часов – запрет на движение большегрузного транспорта массой более 5 тонн по территории Владивостока и грузового транспорта по улице Нижнепортовая;

с 30 августа по 4 сентября – запрет на перевозку по территории Владивостока опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, вооружения, боеприпасов;

с 30 августа по 9 сентября – ограничение на проведения дорожных и земляных работ, гидравлических испытаний коммуникаций;

со 2 по 4 сентября – запрет на парковку транспортных средств на трассах острова Русский;

с 30 августа с 7 до 23 часов – запрет на въезд на территорию острова Русский крупногабаритного транспорта.

Кроме того в Приморье также планируется перенос начала охотничьего сезона.

Жителей и гостей Владивостока просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Напомним, Восточный экономический форум проводится во Владивостоке ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно Указу Президента России Владимира Путина. В прошлом, 2020 году форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдёт 2-4 сентября.

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