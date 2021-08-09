В Крыму прогнозируют рекордную смертность от COVID-19

Если на предыдущей средний показатель летальных исходов был 10 человек в сутки, то сейчас «более 10 в сутки».
04.08.21 глава Крыма с озабоченностью отметил: «К сожалению, зафиксировано 73 летальных случая за неделю». Очередной итог он подведет 11.08.21 на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
По данным министерства здравоохранения Крыма:
за 4-е 16 умерших,
за 5-е 14,
за 6-е 17,
за 7-е 15,
за 8-е 12.
То есть уже 74 человека.
Отметим что при этом количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 не идет в рост, а демонстрирует задержку на «плато» 390-399 человек в сутки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.