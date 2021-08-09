В Крыму прогнозируют рекордную смертность от COVID-19

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9 августа 2021, 11:06 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: olhardigital.com.br

Если на предыдущей средний показатель летальных исходов был 10 человек в сутки, то сейчас «более 10 в сутки».



04.08.21 глава Крыма с озабоченностью отметил: «К сожалению, зафиксировано 73 летальных случая за неделю». Очередной итог он подведет 11.08.21 на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



По данным министерства здравоохранения Крыма:



за 4-е 16 умерших,



за 5-е 14,



за 6-е 17,



за 7-е 15,



за 8-е 12.



То есть уже 74 человека.



Отметим что при этом количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 не идет в рост, а демонстрирует задержку на «плато» 390-399 человек в сутки.

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