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Собянин: Павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме

, 10:57 Источник: sobyanin.ru

Собянин: Павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме
Фото: sobyanin.ru

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме.

«В этом году павильоны «Здоровая Москва» открылись 11 мая. За полтора месяца работы в них успели проверить здоровье порядка 120 тыс. москвичей. Однако в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Он отметил, что с этой задачей «Здоровая Москва» справилась на отлично. Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию «Спутником Лайт».

По словам Сергея Собянина, на данный момент имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей. Причем особый акцент будет сделан на выявлении и профилактике осложнений после перенесённого COVID-19.

Уточняется, что все исследования в павильонах «Здоровая Москва» проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте. Вакцинация от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва» тоже будет продолжаться.

«Кроме того, московские парки вернулись «Спортивные выходные» – бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки, которые проходят возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям. Записаться можно на сайте проекта или обратившись в центр госуслуг «Мои Документы»,- написал Сергей Собянин.

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