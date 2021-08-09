На какой из трасс Челябинской области случается больше всего смертельных ДТП

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9 августа 2021, 10:07 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Журналисты проанализировали статистику аварий за последние 5 лет.

Как выяснило издание «Полит 74», на федеральных трассах происходит в 2,5 раза больше смертельных аварий, чем на дорогах в пределах населенных пунктов.

Всего в Челябинской области есть три участка дорог федерального значения: М5 «Урал», А310, Р254 «Иртыш». «Дорогой смерти» считается отрезок трассы М5 от границы с Башкортостаном до Челябинска. Однако статистические данные говорят о том, что гораздо опаснее короткий участок «Иртыша». На 10 километров этой трассы приходится 12 смертей.

Как сообщили «Полит 74» в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал», принимаются меры по улучшению качества магистрали. В 2019 году был проведен капремонт путепровода через железнодорожные пути на 15-м километре при выезде из Челябинска в сторону Кургана и капремонт моста через канал на 16-м километре. В прошлом году на участке было проведено уличное электроосвещение. В 2022-2024 годах планируется увеличить количество полос до четырех и разделить потоки встречных направлений.

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