«Камаз» временно приостановил выпуск грузовиков

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9 августа 2021, 09:30 Источник: РИА Новости

Камаз, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

«Камаз» приостановил выпуск грузовых автомобилей в связи с плановым корпоративным отпуском. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил официальный представитель компании.

«В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств. Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать»,- пояснил собеседник.

Выпуск грузовиков приостановлен с 9 по 22 августа включительно.

Напомним, что «Камаз» является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России. Компания имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. В 2020 году ее продажи на российском рынке выросли на 7,1%.

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