Общественный деятель Курдесов предложил ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам

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9 августа 2021, 09:39

МВД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выдвинул идею об ограничении продажи газовых баллончиков физическим лицам. Обращение было направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Общественный деятель подчеркнул, что в настоящее время газовый баллончик может купить любой россиянин. Он также уточнил, что вышеуказанное средство самообороны – это не самый эффективный инструмент в случае нападения.

Дмитрий Курдесов, как сообщает RT, обратил внимание на то, что баллончик способен нанести вред своему владельцу или же усилить агрессию нападающего. Также это средство нередко является орудием противоправных действий, направленным не только в отношении простых граждан, но и сотрудников полиции.

Руководитель движения "За безопасность" попросил Владимира Колокольцева оценить целесообразность введения запрета на продажу, хранение и применение газовых баллончиков для физлиц на территории РФ.

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