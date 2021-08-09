Россия из-за массовой вакцинации может столкнуться с дефицитом донорской крови

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9 августа 2021, 08:06 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay

Россия может столкнуться с дефицитом донорской крови. Это связано с массовой вакцинацией граждан. Дело в том, что потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины.

Лето и так традиционное время «донорского затишья», так как люди уезжают в отпуска, а в этом году прививочная кампания серьезно осложнила ситуацию. «Вакцинация спутала все наши планы, а светофор неприлично красный», — об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство в соцсетях.

Такие «донорские светофоры» есть в каждой региональной службе крови, они показывают крови какой группы и с каким резус-фактором сейчас не хватает. И сейчас во многих регионах запас крови достиг критического минимума.

«Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации»,- говорят медики.

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