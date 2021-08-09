В Москве на Тверской улице водитель спорткара на огромной скорости врезался в легковушку
9 августа 2021, 07:38Источник:
112
В Москве на Тверской улице столкнулись два Mercedes - спорткар AMG GT врезался в E-200. Удар был такой силы, что спортивную машину отбросило в стену гостиницы InterContinental.
По словам очевидцев, виновник аварии гнал под 200 км/час, он пересекал две сплошные линии и играл в «шашечки». Предварительно сообщается, что водитель спорткара был пьян.
Гонщик получил серьезные увечья, его увезли в больницу, сейчас он находится в коме. У водителя второй машины закрытая черепно-мозговая травма, он также госпитализирован. Среди пешеходов пострадавших нет.
Чуть позже стало известно, что за рулём Mercedes AMG GT находился друг владельца автомобиля. По предварительным данным, это 30-летний Магомед Муталибов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.