В Москве на Тверской улице водитель спорткара на огромной скорости врезался в легковушку

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9 августа 2021, 07:38 Источник: 112

Фото: pixabay

В Москве на Тверской улице столкнулись два Mercedes - спорткар AMG GT врезался в E-200. Удар был такой силы, что спортивную машину отбросило в стену гостиницы InterContinental.

По словам очевидцев, виновник аварии гнал под 200 км/час, он пересекал две сплошные линии и играл в «шашечки». Предварительно сообщается, что водитель спорткара был пьян.

Гонщик получил серьезные увечья, его увезли в больницу, сейчас он находится в коме. У водителя второй машины закрытая черепно-мозговая травма, он также госпитализирован. Среди пешеходов пострадавших нет.

Чуть позже стало известно, что за рулём Mercedes AMG GT находился друг владельца автомобиля. По предварительным данным, это 30-летний Магомед Муталибов.

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