Нелегалы «штурмуют» латвийскую границу

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8 августа 2021, 20:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вот и дождалась Латвия: нелегальные мигранты штурмуют границу! Только за последние сутки было задержано еще 35 человек.

Как удалось выяснить, большинство нелегалов из Ирака. Лица, незаконно пересекшие государственную границу, задерживаются в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещаются в центры размещения задержанных иностранцев.

В предыдущее сутки на границы было задержано 38 граждан третьих стран.

Специально для Балтийского бюро «АН» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке:

«Ситуация, конечно, накаляется. Необходимы серьезные меры: введено усиленное наблюдение за границей, мобилизованы ресурсы Государственной пограничной охраны. Я не думаю, что ситуация улучшится в ближайшее время! Нет. Наплыв мигрантов будет. Я считаю, что хватит слов! Пока наши политики ведут переговоры с ЕС, то мигранты зашли уже в наши двери!».

Что думают латвийцы?

«Это сколько же денег мигранты платят, чтобы их переправили через границу? Я начинаю волноваться!»

«Пинками под зад и выпроводить «взад»!»

«В Литве начинают пограничники стрелять! Теперь пошли к нам. Следует быть готовыми!»

«Что вы в самом деле! Это гости пришли на наш гей-парад, а их не пускают!»

«Товарищи, как дела? Как настроение? Еще в ваших подъездах не заселились людоеды из Африки?»

«А что же наш министр МВД Голубева думает? Бросила все полицейские силы на охрану Балтийского прайда? А нелегалы, добро пожаловать! Заходи и делай все, что хочешь! Пусть Голубева с Риньквичем, вместе с Кариньшем начну реально охранять границу! Вилы им в руки! А ту, шагом марш! На охрану границы!»

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