Конституционный суд Латвии постановил, что однополые семьи нуждаются в защите: комментарий депутата Сейма

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8 августа 2021, 19:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Вопросы ЛГБТ-сообщества Латвии все больше и больше вызывают дискуссию у населения. Например, Конституционный суд Латвии поддержал необходимость юридической защиты каждой семьи, в том числе однополым союзам.

В ноябре прошлого года Конституционный суд постановил, что однополая семья имеет право рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком. Также суд признал, что обязанность государства – защищать и поддерживать все семьи. До 1 июня 2022 года Сейм должен изменить законодательство, упорядочив вопрос семей, созданных однополыми партнерами.

Этот вопрос вызвал бурю дискуссий у латвийцев. Желание ЛГБТ-сообщества понятно: их отношения должны быть узаконены!

Противники подобных отношений на официальном уровне приводят весомые факты: брак – союз между мужчиной и женщиной, так прописано в Конституции страны. Да и дети должны рождаться в полноценных семьях, где есть и папа (по половому признаку) и мама-женщина.

Более того, Балтийский прайд, который проходил в Риге, увы, не «расположил» многих латвийцев к ЛГБТ. Это понятно: в рамках прайда проходили некоторые мероприятия, которые можно назвать, извините, «узаконенная порнография», да и внешний вид представителей сексуальных меньшинств вызывает … странные чувства. Но главное другое! С какой агрессией латвийскому обществу навязывают взгляды ЛГБТ: если хоть слово против, то тут же суд! Назвал представителей подобного сообщества, например, гомосексуалистами (официальное слово, которое используется и в медицине), то тут же тебя «забанили» в социальных сетях.

Лично я согласна с теми, кто после таких «выходок, санкций, судов», выступает против однополых отношений. Если представители ЛГБТ говорят о чувствах, любви, высоких отношениях, то зачем демонстрировать свои «причинные» места людям? Зачем, используя свое рабочее положение, например, судить людей за собственное мнение? Кстати, почему-то полиция закрывает глаза на оскорбление, угрозы людям традиционной ориентации… Пример? Пожалуйста!

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии депутата Сейма, экс-министра благосостояния Рамоны Петравичи:

«Я представитель традиционной ориентации. Я-мать, жена. Не считаю приемлемым, чтобы мне навязывали мнение, которое настолько агрессивно. Меня удивил случай с латвийским пенсионером, который высказал свое мнение о представителях ЛГБТ в социальных сетях… Чем это закончилось? Судом для пенсионера: четыре месяца условно. Более того, он вынужден был признать свою вину, чтобы, видимо, не сесть в тюрьму. Конечно, никто не в праве никого оскорблять, но мы же все понимаем, что такое наказание больше напоминает показательный процесс. Приведу пример! Я еще работала министром благосостояния и мне в социальные сети пошли угрозы… Некто грозился убить меня. Открытая угроза, которая повторялась несколько раз. Я подала заявление в полицию и мне отказали! Сказали, что нет никакого состава преступления! Как же так? Как нет? Если человек открыто угрожает. Мы знаем, чем подобные угрозы заканчиваются. Но получила отказ! А тут очень быстренько осудили пенсионера! О какой справедливости мы говорим тогда? Если мне, министру, отказали, то что говорить о простых латвийцах? Теперь о выборе. Почему же считается нормальным, если маленькому ребенку буквально навязывают фильмы, книги, игрушки с символикой ЛГБТ? Всем ясно, что так формируется мнение! Это не выбор самого ребенка, а насильственное навязывание! Простите, но мне совершенно неприемлемо, когда мужчина с мужчиной или две женщины демонстрируют свои отношения и требуют официальности! Почему же нам тогда не узаконить, например, брак женщины с тремя мужьями, или супружеские отношения мужчины с двумя женщинами? Так, извините, до абсурда дойти можно!»

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