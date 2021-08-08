Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что единственным способом защитить людей от мутаций коронавируса является вакцинация

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8 августа 2021, 19:28 Источник: Российская газета

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Обеспечить человеку защиту от мутаций коронавируса может лишь вакцинация. Соответствующее заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что когда иммунизация охватывает большое количество людей, то меньше граждан попадают в больницы, в отделения интенсивной терапии. По словам Вуйнович, в мире постоянно наблюдаются мутации, и специалисты ВОЗ следят за новыми разновидностями заболевания.

Она отметила, что в настоящее время организация отслеживает, “выталкивает” ли штамм “лямбда” “дельта-вариант”. Вуйнович заключила, что варианту “дельта” уже удалось вытеснить “альфу”.

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