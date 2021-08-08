Источник сообщил в беседе с RT, что бывший юрист ФБК Соболь покинула Россию, несмотря на запрет

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8 августа 2021, 18:36

Любовь Соболь, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Любовь Соболь, ранее являвшаяся юристом Фонда борьбы с коррупцией (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом), покинула территорию РФ. Она отправилась на самолете в Стамбул. Этой информацией поделился с RT источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что накануне Соболь была признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Судья вынес решение ограничить ее свободу сроком на 1,5 года. При этом бывший юрист ФБК вчера, седьмого августа, отправилась на самолете в Турцию в 20:20 по московскому времени. Воздушное судно вылетело из аэропорта Внуково.

Денис Никитин, адвокат правового центра “Человек и закон”, подчеркнул, что если она решит вернуться в Россию, то может оказаться в тюрьме. Издание RT пыталось связаться с Соболь, однако ее телефон не был включен.

“Ограничение свободы означает, что осужденной запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00, участвовать в митингах. Ей также необходимо четыре раза в месяц отмечаться в полиции”, - сказал Никитин.

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