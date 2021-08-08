В Башкирии депутата задержали за убийство инвалида в пьяной драке
8 августа 2021, 18:11Источник:
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38-летний Ильфат Тутхнеев был жестоко избит депутатом местного горсовета Александром Котелевским. На теле пострадавшего обнаружены переломы рёбер и позвоночника, травмы головы.
Котелевский работал в ночную смену на деревообрабатывающем предприятии и выпивал с подчинёнными. Между ним и Тутхнеевым произошёл конфликт. Что именно не поделили ковбои остается пока загадкой, но как известно пьянка никогда до добра не доводила. В итоге драка закончилась печально. Утром работники обнаружили Котелевского спящим недалеко от тела жертвы.
Депутат уже арестован. Правоохранительные органы разбираются, что стало причиной конфликта. У Ильфата Тутхнеева осталась жена и двое детей.
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