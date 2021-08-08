«Это изменит жизнь в нашей стране»: что говорят политологи об идее Шойгу построить мегаполисы в Сибири

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8 августа 2021, 17:20

Фото из открытых источников

На днях министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости построить в Сибири «три, а лучше пять» крупных научно-промышленных и экономических центров. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это правильное решение. А критику считают необоснованной и связывают с предстоящими выборами.

Сергей Шойгу, говоря о крупных центрах на встрече с учеными в Новосибирске, уточнил, что имеет в виду города с населением 300-500 тысяч человек, а желательно – до миллиона. Их нужно не просто построить, а сделать направленными на ту или иную сферу деятельности. Шойгу напомнил, что подобные планы уже были незадолго до распада Советского Союза, но проект был остановлен по понятным причинам.

«Советский Союз всегда славился умением в кратчайшие сроки выполнять масштабные проекты, которые для многих других стран были совершенно не под силу. Вспомните, как воспринимались идеи о строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. Выполнили. Построили. Пользуемся по сегодняшний день. А сколько было сказано по поводу крымского моста и Северного потока?», – рассуждает политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. По его мнению, не стоит бояться масштабных инфраструктурных проектов, когда они имеют чёткое экономическое обоснование. Если предложение Шойгу будет реализовано, это поможет развить регионы и привлечет новые источники финансирования, а в дальнейшем будет способствовать перемещению туда части федеральных управленческих структур. Также Судаков напомнил, что те же Соединенные Штаты всегда перезапускали свою экономику подобным образом. Именно во время Великой депрессии в Америке появились новые мегаполисы и автомагистрали. Также такое практикуется в ЮАР и Швейцарии, где несколько городов столичного статуса. Да что далеко ходить. Эксперты напоминают, что нынешний расцвет Санкт-Петербурга начался после того, как в северную столицу перенесли ряд крупнейших корпораций.

Сама Москва, да и в целом вся область, перегружены. Ситуация приближается к коллапсу. Как отметил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, планы по развитию Москвы через несколько десятков лет производят впечатление попытки собрать всю страну в одну-единственную агломерацию – для сокращения издержек олигархов и роста прибылей застройщиков. Это вызывает нарастающий страх прежде всего у самих москвичей. Делягин одобряет инициативу о перерегистрации (а значит, переносе центра налоговых выплат) ряда ключевых корпораций в Сибирь, поближе к основным регионам их производственной деятельности или в сами эти районы. Это придаст мощный импульс развития всему пространству к востоку от Урала. «Кроме того, данный шаг качественно изменит восприятие людей, привыкших считать себя брошенными федеральными властями и ощущающими свою близость к Казахстану, Китаю, Южной Корее,- но отнюдь не к «России», под которой все больше воспринимается ее обособившаяся европейская часть», – уверен экономист.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает предложение министра обороны мощным и рациональным: «Идея Шойгу о крупных городах в Сибири и на ДВ обязательно оптимизирует баланс российской экономики, излишне перекошенной в сторону Москвы - говорят-то об этом на моей памяти очень долго, а вот сделать ничегошеньки не могут. Ну так сделайте уже так, как говорит Шойгу».

Впрочем, есть и те, кто инициативу пока не поддерживает. «Подавляющее большинство критиканства новых мегаполисов Сибири в сетевом и медийном пространстве сводится к думской избирательной кампании. Мол, раз Шойгу возглавляет федеральный список «Единой России», то и вот это все про популизм и выборы. В основном как под копирку эти все критики пишут про «бюджеты-откаты», по себе меряют?», – высказался на этот счет в соцсетях директор Международного Института новейших государств Алексей Мартынов. Он убежден, что проект по степени замысла и реализации может сравниться разве что с полетом Гагарина в космос и принципиально изменит жизнь в нашей стране.

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