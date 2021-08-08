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Российские военнослужащие прибыли на родину после учений в Узбекистане на границе с Афганистаном

, 17:20 Источник: РИА Новости

Российские военнослужащие прибыли на родину после учений в Узбекистане на границе с Афганистаном
pixabay.com

Военные Российской Федерации вернулись на родину с территории Узбекистана. Там они принимали участие в учениях на границе с Афганистаном.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, речь идет о возвращении бригад спецназа ЦВО и военнослужащих миротворческого соединения. В Узбекистане подошли к концу совместные учения на полигоне Термез в Сурхандарьинской области.

Подчеркивается, что участниками маневров были в общей сложности порядка 1500 военных. Учения стартовали второго августа, а завершились шестого числа. В ходе совместных маневров военнослужащие Узбекистана и России отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности стран Центрально-Азиатского региона.

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