Российские военнослужащие прибыли на родину после учений в Узбекистане на границе с Афганистаном

Военные Российской Федерации вернулись на родину с территории Узбекистана. Там они принимали участие в учениях на границе с Афганистаном.
По информации пресс-службы Центрального военного округа, речь идет о возвращении бригад спецназа ЦВО и военнослужащих миротворческого соединения. В Узбекистане подошли к концу совместные учения на полигоне Термез в Сурхандарьинской области.
Подчеркивается, что участниками маневров были в общей сложности порядка 1500 военных. Учения стартовали второго августа, а завершились шестого числа. В ходе совместных маневров военнослужащие Узбекистана и России отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности стран Центрально-Азиатского региона.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.