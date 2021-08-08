Академику Владимиру Бетелину – 75 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2021, 16:04

Академик Владимир Бетелин

Редакция «Аргументов Недели» поздравляет Владимира Борисовича с юбилеем!

Вы из той категории людей, про которых говорят: «Ручная работа! Таких больше не делают!» И правда, людей Вашего кругозора, ума, широчайшей образованности, а не «образованщины», истинного, а не приторного патриотизма, увы, столь мало вокруг! Поэтому – здравия!

Внеся огромный вклад в советскую и российскую науку, Вы не почиваете на лаврах, а боретесь за неё, бьетесь за наше образование, за души грядущих поколений.

Ваши выступления на страницах «АН», доклады на Президиуме неизменно вызывают разные, но сильные чувства в обществе. От недоумения: «Чего ему, этому академику, ещё надо? Все же есть!» до признания: «Вот! Просто мои мысли прочитал!» Поэтому, Владимир Борисович, терпения Вам, неравнодушия, крепкого здоровья и «сбычи мечт»!

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