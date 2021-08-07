Сергей Зверев на Байкале рассказал о роли учителя в жизни

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7 августа 2021, 17:34

Фото: личный архив

Защитник Байкала, Кандидат в депутаты Госдумы 8 созыва, с недавних пор известный своими акциями в защиту природы, поддержал участников заплыва «За чистый Байкал».

Заплыв «За чистый Байкал» - это уникальное событие, в ходе которого, с целью привлечения внимания к проблемам уникального озера, группа пловцов преодолела рекордные 120 километров в холодной воде.

Родившийся в одном из сел вблизи Байкала, Сергей ЗВЕРЕВ приехал поддержать рекордсменов. Он рассказал, что в школе его поразила фраза учительницы, что родину нужно любить, защищать, гордиться ею и думать, какой мы ее оставим потомкам. «И как она это рассказала!» - вспомнил ЗВЕРЕВ. Он уверен, что искренние те слова педагога не просто запали ему в сердце, а еще и стали помощниками на жизненном пути. «Когда я в первый раз поехал на конкурс за границу, то лишь гордость за родину и любовь к ней позволили добиться победы», - вспомнил он давние времена (ЗВЕРЕВ - чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству и почетный профессор Национального университета культуры).

Сергей поблагодарил пловцов за их вклад в дело экологического движения.

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