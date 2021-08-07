Рогозин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни одного из ведущих разработчиков ядерного оружия Юрия Трутнева

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7 августа 2021, 17:18

Юрий Трутнев, фото biblioatom.ru

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и коллегам ушедшего из жизни физика, академика РАН, одного из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрия Трутнева.

Создатель основ современного российского ядерного оружия Юрий Трутнев умер в Сарове (Нижегородская область) 6 августа на 94 году жизни.

В пятницу, 6 августа, в "Росатоме" сообщили, что уход Юрия Алексеевича Трутнева - "это большая потеря не только для атомной отрасли России, но и для всей нашей страны, обеспечению обороноспособности которой Юрий Алексеевич посвятил свою такую долгую и яркую жизнь", - передает РИА Новости.

"Я тоже очень хорошо знал Юрия Алексеевича. Часто общались. Очень жаль. Мои искренние соболезнования родным и товарищам по работе", - написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким легендарного физика.

"Юрий Алексеевич Трутнев навсегда останется в нашей памяти как один из творцов ядерного щита нашей страны. ...

В 1951 году он совсем молодым ученым отправился в КБ-11 Арзамаса-16, где работал вместе с Зельдовичем и Сахаровым. А уже в 1961 году Юрий Трутнев стал одним из авторов создания самого мощного термоядерного заряда в мире.

Благодаря коллективу ученых, к которому принадлежал Юрий Алексеевич, на планете был установлен паритет сил, защитивший человечество от новых разрушительных войн. Мы навсегда обязаны им мирным небом над головой", — заявил Никитин. В Нижегородской области будет увековечена память об ученом, - пишет "Нижегородская правда".

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