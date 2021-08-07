Депутат Сейма Алдис Гобземс: Наш президент не заметил на улицах тысячи людей

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7 августа 2021, 16:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс всегда отличался «крутым» нравом: говорит то, что думает, устраивает несанкционированные митинги, но вызывает живой интерес латвийцев. Пару дней назад депутат собрал людей около здания Сейма, чтобы выступить против обязательной вакцинации. И латвийцы его поддержали.

Как можно было видеть, на митинг собралось около трех тысяч человек… Кстати, некоторые латвийские СМИ несколько уменьшили количество протестующих… Но глаза же есть! Было интересно слышать, как некоторые латвийцы выкрикивали: «Кариньш (премьер Латвии) и Левитс (президент страны) вам билет в один конец, на родину!» Об этом тоже латвийские СМИ, увы, не сказали.

Стоит отметить, что Государственная полиция Латвии моментально начала процедуру против г-на Гобземса… За что? А за несанкционированный митинг! Главное, чтобы был человек, а статья всегда найдется! Так принято в Латвии.

Но г-н депутат не успокоился: он высказался открыто о том, что думает:

«Дорогие люди! Наш президент Левитс не заметил на улицах тысячи людей. У него не было времени. Нужно было любовницу устраивать на работу. Кариньш тоже не увидел тысячи людей. Призываю всех объединиться – латышей и русских, толстых и худых, богатых и бедных, горожан и крестьян, блондинок и брюнеток, всех, кто может делать прививки или нет!»

Интересно, а какой «процесс» ждет Алдиса Гобземса за такие откровения о президенте? Тут дело «с интересом»… Все же частная жизнь…

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