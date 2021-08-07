Соловьев обвинил судей по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио в мошенничестве

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7 августа 2021, 15:42

Фото: соцсети

Владимир Соловьев обвинил олимпийских судей на соревнованиях по художественной гимнастике в мошенничестве и предложил подать на них иск в суд. Телеведущий считает, что судейство было абсолютно нечестным и несправедливым.

Спортсменки из нескольких стран подавали протесты, оценки пересматривали и повышали. Российским спортсменкам оценки занижали и все протесты отклоняли. «Где, почему и как они принимали решения? Почему не подать в суд на этих судей? И не только в спортивный, но и в суд общей юрисдикции. В Японии. По месту совершения преступления. За мошенничество», — написал Владимир Соловьев в telegram-канале.

Журналист также опубликовал поименный список судей, которые оценивали выступления наших гимнасток на Олимпиаде в Токио. По его словам, на оценки российских спортсменок повлияли судьи из Швейцарии, Аргентины, Украины, Франции, Польши, Узбекистана, Испании, Канады, Хорватии, Словакии, Чехии и Венгрии. Именно на них он возложил персональную ответственность за проигрыш российской сборной.

Напомним, российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио. Ее сестра, Арина Аверина заняла четвертое место и объявила о завершении спортивной карьеры. Первой на пьедестале была спортсменка из Израиля Лина Ашрам. Впервые с 1996 года российские гимнастки не взяли золото на Играх.

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