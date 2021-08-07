Министр курортов и туризма Крыма Волченко заявил об ожидании рекордного числа туристов на полуострове по итогам 2021 года

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7 августа 2021, 14:10 Источник: РИА Новости

pixabay.com

По итогам текущего года турпоток на Крымский полуостров составит более 7,5 млн человек, превысив тем самым рекордный показатель 2019 года. Соответствующее заявление сделал Вадим Волченко, министр курортов и туризма региона.

Он подчеркнул, что речь идет о предварительных данных. По словам министра, уже предстоящей осенью в Крыму побывают 7 млн человек.

По словам Волченко, в первом полугодии значительно увеличились прямые налоговые поступления от курортно-рекреационной деятельности. Этого удалось добиться, как он сообщил, за счет строгого соблюдения требований Роспотребнадзора, касающихся COVID-19.

Волченко призвал граждан не игнорировать требования надзорного ведомства. “Самое главное - это безопасность”, - заключил он.

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