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Министр курортов и туризма Крыма Волченко заявил об ожидании рекордного числа туристов на полуострове по итогам 2021 года

, 14:10 Источник: РИА Новости

Министр курортов и туризма Крыма Волченко заявил об ожидании рекордного числа туристов на полуострове по итогам 2021 года
pixabay.com

По итогам текущего года турпоток на Крымский полуостров составит более 7,5 млн человек, превысив тем самым рекордный показатель 2019 года. Соответствующее заявление сделал Вадим Волченко, министр курортов и туризма региона.

Он подчеркнул, что речь идет о предварительных данных. По словам министра, уже предстоящей осенью в Крыму побывают 7 млн человек.

По словам Волченко, в первом полугодии значительно увеличились прямые налоговые поступления от курортно-рекреационной деятельности. Этого удалось добиться, как он сообщил, за счет строгого соблюдения требований Роспотребнадзора, касающихся COVID-19.

Волченко призвал граждан не игнорировать требования надзорного ведомства. “Самое главное - это безопасность”, - заключил он.

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