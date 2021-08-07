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Источники URA.RU перечислили пляжные страны на замену охваченной пожарами Турции

, 13:50 Источник: URA.RU

Источники URA.RU перечислили пляжные страны на замену охваченной пожарами Турции
pixabay.com

Вместо пляжей Турции российские туристы могут отдохнуть на Кипре, в ОАЭ, Болгарии или Греции. Когда возобновятся прямые рейсы из Египта, у россиян популярностью будет пользоваться и это направление. Этой информацией в беседе с URA.RU поделились гендиректор туристической компании “Розовый слон” Алексан Мкртчян и президент “Уральской ассоциации туризма” Михаил Мальцев.

По словам Мальцева, российские путешественники могут отправиться в Болгарию, вылетев в эту страну из российской столицы, или в Албанию, отправившись туда из Екатеринбурга. Достойной заменой Турции он назвал в том числе Кипр, однако напомнил, что там власти ужесточили ограничения в связи с COVID-19. “Можно подождать, когда откроются авиаперелеты в Египет”, - сказал он.

Мкртчян отметил, что на замену Турции россиянам могут прийти и Греция, ОАЭ. Кроме того, эксперты подчеркнули, что основная альтернатива полыхающей Турции - это Крымский полуостров и Краснодарский край.

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