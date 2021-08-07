Ельцин отдал свой ваучер в фонд, который разорился

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7 августа 2021, 13:07 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять первого президента России Алексей Дьяченко рассказал о проводимой в стране в 90-е годы приватизации.



По его словам, Борис Ельцин в то время не раздавал собственность согласно занимаемой должности или в интересах какой-либо бизнес-команды, которой лично у него не было. Вместо этого, он предложил всем конкуренцию, позволившую «выдвинуться очень сильным людям».



«В результате жёсткой борьбы собственность попала в разные руки – что-то иностранцам (шоколад, пиво, сигареты), что-то энергичным бывшим чиновникам (Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз), что-то – молодым ребятам с улицы. Совсем новая элита ворвалась в сферу банков, культуры и информации»,- рассказал Дьяченко.



Он подчеркнул, что в странах Восточной Европы и Прибалтики «командные высоты» отдавали исключительно иностранцам, оставляя себе лишь средний и малый бизнес.



«На Украине Президент Кучма раздал собственность в понятные ему руки, не забыв и собственную семью (его зять Виктор Пинчук стал в 2008 самым богатым украинцем по версии журнала «Форбс»). Это соглашение крупных бизнесменов «имени Кучмы» действует – с некоторыми уточнениями и оговорками – до сих пор. Почти все эти бизнесмены сохраняют влияние и сейчас»,- отметил бывший зять Ельцина.



Он считает, что в то время России не подходил и китайский путь развития – с жесткой диктатурой партии и азиатским мышлением.



«Если бы Ельцин в августе 1991 года хоть слово сказал в пользу «закручивания гаек» и сохранения монополии на власть партии (а это основа китайского пути), он бы немедленно оказался на улице вместе с Анпиловым и его бабушками»,- предполагает Дьяченко.



Он отмечает, что Борис Ельцин выбрал для России свой путь развития, не сравнимый ни с западными, ни с азиатскими образцами.



«Он сам не стал олигархом, никакого состояния не оставил. Никаких личных экономических проектов у него не было. О деньгах никогда ни с кем не говорил. Не любил эту тему. Плевать он хотел на деньги. Свой личный ваучер, по предложению своего зятя Валерия (мужа дочери Бориса Николаевича Елены), он отдал в какой-то приватизационный фонд в Екатеринбурге, где тот и накрылся вместе с фондом»,- рассказал бывший зять Ельцина.





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