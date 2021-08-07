Исследование показало, что каждый пятый россиянин выбирает товары и услуги малого бизнеса

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2021, 12:52

pixabay.com

Аналитики “Ситимобил для бизнеса” и ResearchMe провели исследование, которое показало, что каждый пятый российский гражданин стал чаще приобретать товары и услуги у представителей малого бизнеса. Среди жителей Москвы таковых оказалось 30%.

Отмечается, что более лояльными к малому бизнесу стали жители Краснодара, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, пишет RT. 51% респондентов сообщили, что пандемия COVID-19 в значительной степени отразилась на ресторанном бизнесе. 47% участников опроса подчеркнули, что готовы оказать поддержку частным предпринимателям, даже если те будут вынуждены реализовывать свои товары и услуги по более высокой цене.

В ходе исследования также выяснилось, что 40% респондентов выразили готовность открыть свой бизнес, если у них будут нужные ресурсы и возможности, несмотря на возможные ограничительные меры и сложности. 23% опрошенных из Сибири и Поволжья сообщили, что во время кризиса, связанного с коронавирусом, им удалось найти новые пути развития собственного бизнеса.

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