Аргументы Недели Общество 13+

Исследование показало, что каждый пятый россиянин выбирает товары и услуги малого бизнеса

, 12:52

Исследование показало, что каждый пятый россиянин выбирает товары и услуги малого бизнеса
pixabay.com

Аналитики “Ситимобил для бизнеса” и ResearchMe провели исследование, которое показало, что каждый пятый российский гражданин стал чаще приобретать товары и услуги у представителей малого бизнеса. Среди жителей Москвы таковых оказалось 30%.

Отмечается, что более лояльными к малому бизнесу стали жители Краснодара, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, пишет RT. 51% респондентов сообщили, что пандемия COVID-19 в значительной степени отразилась на ресторанном бизнесе. 47% участников опроса подчеркнули, что готовы оказать поддержку частным предпринимателям, даже если те будут вынуждены реализовывать свои товары и услуги по более высокой цене.

В ходе исследования также выяснилось, что 40% респондентов выразили готовность открыть свой бизнес, если у них будут нужные ресурсы и возможности, несмотря на возможные ограничительные меры и сложности. 23% опрошенных из Сибири и Поволжья сообщили, что во время кризиса, связанного с коронавирусом, им удалось найти новые пути развития собственного бизнеса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Армия

Иракские военные уничтожили базу боевиков «чёрного халифата»

Иракские военные уничтожили базу боевиков «чёрного халифата»

Пресс-служба армии Ирака сообщила о проведении успешной операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ, ДАИШ- запрещено в России) в центре страны близ населённого пункта Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество