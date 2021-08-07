В России обнаружили 22 320 новых носителей коронавируса за сутки

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7 августа 2021, 12:30

pixabay.com

За истекшие сутки на российской территории выявили 22 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, за весь период пандемии в стране обнаружили 6 424 884 носителя COVID-19.

Отмечается, что за 24 часа в России скончались 793 пациента с коронавирусом. С начала пандемии зафиксировали 164 094 летальных исхода зараженных COVID-19 пациентов.

В Москве за сутки подтвердили 2235 случаев коронавируса, в столичном регионе - 1455. За аналогичный период в столице РФ умерли 67 носителей COVID-19. В оперативном штабе также сообщили, что за 24 часа в России выписали после лечения от коронавирусной инфекции 19 485 граждан, за весь период - 5 739 838.

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