Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Запад в организации кампании против российских вакцин

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7 августа 2021, 12:09 Турана Гулиева

Фото: rubryka.com

Как сообщают РИА Новости, Посол США в России Анатолий Антонов обвинил Запад в том, что тот ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса. Об этом дипломат заявил на своей странице в Facebook: «Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов».

Посол добавил, что уже 70 стран лицензировали российскую вакцину и назвал поведение западных стран «двойными стандартами»: «Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми «двойными стандартами».



Антонов также подчеркнул, что нет места для политики там, где речь идет о здоровье людей. И призвал объединиться во имя спасения от инфекции.

Дипломат отметил, что Россия всегда выступала за налаживание международного сотрудничества. И назвал «укоренившейся русофобией» обвинения в сторону России о попытках срыва прививочных кампаний в отдельных странах.

В заключение посол призвал решить проблему совместными усилиями: «Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой коронавирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты».

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