Исследование показало падение спроса на пластиковые пакеты в России

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7 августа 2021, 12:16

pixabay.com

В ходе анализа продаж пластиковых пакетов в магазинах России аналитики IT-компании “Такском” пришли к выводу, что спрос на них упал. В своем исследовании специалисты рассмотрели свыше 30 млрд кассовых чеков в период с января минувшего года по июль текущего.

Подчеркивается, что уже в течение продолжительного времени в стране отмечается стабильное снижение продаж пакетов. Незначительный подъем наблюдался только в последнем месяце года, пишет RT.

Исследование продемонстрировало, что в прошлом месяце продажи одноразовых пакетов уменьшились на 19%, если сравнивать с таким же месяцем 2020 года. Ко всему прочему, в российских магазинах одноразовый пластиковый пакет стоил в среднем 20 рублей. В минувшем году показатель был меньше на 26%.

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