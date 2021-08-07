Аэрофлот объявил тендер на покупку элитных вин для бизнес-класса на 378 миллионов рублей

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7 августа 2021, 11:42 Источник: Mash

Летайте самолетами российских авиалиний, и будете пить бокалами далеко не российское шампанское. Правда одно «но», лететь надо непременно бизнес-классом, для которого Аэрофлот решил закупить элитных вин на 378 миллионов рублей.

Всего авиаперевозчику нужно 190 тысяч бутылок. Отечественное шампанское даже не рассматривается — поить пассажиров планируют исключительно продукцией из французской провинции Шампань, а именно брютом компании "Пайпер-Хайдсик". На этикетках и контрэтикетках должны красоваться гордые надписи на русском и английском: «Сделано специально для Аэрофлота» и «Не для продажи». Вот такие требования к необычному тендеру на поставку элитного алкоголя. И это еще не все. Поставщик должен будет три-пять раз в неделю подвозить вина, а для этого на собственных складах у дилера должен быть двухмесячный запас алкоголя.

И пока другие авиакомпании скребут по сусекам и всячески пытаются экономить, наши главные авиалинии ожидают первую поставку в тысячу бутылок не позднее 10 дней после заключения контракта. Красиво летать не запретишь!

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