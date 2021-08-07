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Жители Калининградской области боятся выходить на улицу из-за нашествия змей

, 10:49 Источник: Каскад.тв

Жители Калининградской области боятся выходить на улицу из-за нашествия змей
pixabay.com

Граждане, проживающие в поселке Березовка Калининградской области, уже два месяца опасаются покидать свои дома. Причиной тому жители называют самое настоящее нашествие змей.

Очевидцы рассказали, что с рептилиями они сталкиваются везде. Граждане запросили помощь у регионального правительства. После этого специалисты из зоопарка Калининграда начали внимательно следить за происходящим. Они подчеркнули, что жители встречаются преимущественно с обыкновенными ужами. При этом иногда попадаются гадюки.

По словам герпетолога Александра Хлевтова, летальные исходы от укусов змей фиксируются очень редко. Он отметил, что смерть в большинстве случаев наступает из-за анафилактического шока. Если на человека напала змея, то специалисты советуют принять антигистаминные препараты, пить много жидкости, использовать для обработки места укуса антисептик. При этом, как говорят специалисты, лучшим вариантом станет помощь врача.

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«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

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