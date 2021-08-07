Аргументы Недели Общество 13+

На Украине зафиксировали суточный рекорд по числу прививок от COVID-19

, 10:31

На Украине зафиксировали суточный рекорд по числу прививок от COVID-19
pixabay.com

На Украине за истекшие сутки медики сделали свыше 170 000 прививок от коронавирусной инфекции. Этой информацией поделились в пресс-службе местного Минздрава.

Речь идет о 170 602 привитых гражданах, что стало очередным суточным рекордом. С начала вакцинации в стране привили 4 055 092 человека. Из этого количества людей иммунизацию завершили 2 353 218. С такими цифрами ведомство ознакомило в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа на Украине обнаружили 1054 человека с COVID-19. В больницы пришлось доставить 534 гражданина. За сутки в стране выздоровели 1393 пациента, скончались - 20. За весь период пандемии на Украине обнаружили 2 258 532 носителя коронавируса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

Сегодня, 6 августа, исполнилось 106 лет со дня контратаки солдат Российской империи во время Первой мировой войны в ходе защиты крепости Осовец. В советские времена не принято было вспоминать о подвигах царской армии, но после распада Советского Союза историки всё чаще стали обращаться к этой теме. Контратаку 226-го Землянского пехотного полка с подачи публицистов стали называть «атакой мертвецов». Распылив ядовитый газ, немцы рассчитывали, что возьмут крепость, не встретив сопротивления. Но несколько десятков обожжённых, окровавленных солдат перешли в контрнаступление и настолько испугали врагов, что те бросились врассыпную, думая, что русские восстали из мёртвых.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество