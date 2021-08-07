На Украине зафиксировали суточный рекорд по числу прививок от COVID-19
7 августа 2021, 10:31
На Украине за истекшие сутки медики сделали свыше 170 000 прививок от коронавирусной инфекции. Этой информацией поделились в пресс-службе местного Минздрава.
Речь идет о 170 602 привитых гражданах, что стало очередным суточным рекордом. С начала вакцинации в стране привили 4 055 092 человека. Из этого количества людей иммунизацию завершили 2 353 218. С такими цифрами ведомство ознакомило в Facebook.
Отмечается, что за прошедшие 24 часа на Украине обнаружили 1054 человека с COVID-19. В больницы пришлось доставить 534 гражданина. За сутки в стране выздоровели 1393 пациента, скончались - 20. За весь период пандемии на Украине обнаружили 2 258 532 носителя коронавируса.
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