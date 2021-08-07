Синоптик Леус предупредил москвичей о ливне и грозе 7 августа

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7 августа 2021, 09:42 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российской столице сегодня, 7 августа, ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется в Москве до плюс 29 градусов.

Ведущий специалист “Фобоса” Михаил Леус также отметил, что местами возможны грозы и ливни. По его словам, по региону температура составит до 25-30 градусов тепла.

“Сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива”,- сказал синоптик.

Кроме того, Леус подчеркнул, что скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с, при грозе он будет порывистым. Что касается атмосферного давления, то речь пойдет о 742 мм ртутного столба.

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