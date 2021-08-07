Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Леус предупредил москвичей о ливне и грозе 7 августа

, 09:42 Источник: РИА Новости

Синоптик Леус предупредил москвичей о ливне и грозе 7 августа
pixabay.com

В российской столице сегодня, 7 августа, ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется в Москве до плюс 29 градусов.

Ведущий специалист “Фобоса” Михаил Леус также отметил, что местами возможны грозы и ливни. По его словам, по региону температура составит до 25-30 градусов тепла.

“Сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого кружит над акваторией Ботнического залива”,- сказал синоптик.

Кроме того, Леус подчеркнул, что скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с, при грозе он будет порывистым. Что касается атмосферного давления, то речь пойдет о 742 мм ртутного столба.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

Сегодня, 6 августа, исполнилось 106 лет со дня контратаки солдат Российской империи во время Первой мировой войны в ходе защиты крепости Осовец. В советские времена не принято было вспоминать о подвигах царской армии, но после распада Советского Союза историки всё чаще стали обращаться к этой теме. Контратаку 226-го Землянского пехотного полка с подачи публицистов стали называть «атакой мертвецов». Распылив ядовитый газ, немцы рассчитывали, что возьмут крепость, не встретив сопротивления. Но несколько десятков обожжённых, окровавленных солдат перешли в контрнаступление и настолько испугали врагов, что те бросились врассыпную, думая, что русские восстали из мёртвых.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество