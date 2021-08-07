Жительница Пакистана в возрасте 106 лет успешно поборола дельта-штамм COVID-19

В Пакистане женщина в возрасте 106 лет смогла вылечиться после инфицирования штаммом коронавируса “дельта”. По данным телеканала ARY News, речь идет о Хасин Биби, которая лечилась в стенах лечебного учреждения Карачи.
Женщина находилась там в отделении, предназначенном для пациентов с коронавирусной инфекцией. Врачи выписали Биби. По случаю ее выздоровления сотрудники больницы и родственники женщины разрезали торт.
Отметим, что указанный штамм преобладал среди остальных в европейских государствах в первой половине прошлого месяца. ВОЗ и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний призвали активнее сдерживать его распространение.
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