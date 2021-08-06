Галкин опубликовал видео, как его сын Гарри ходит в хозяйственный магазин с мамой Аллой
6 августа 2021, 21:51
Максим Галкин опубликовал видео, как его сын Гарри с мамой Аллой Пугачёвой ходит в деревенский хозяйственный магазин. Судя по видео, мальчик умеет обращаться со строительными инструментами. Юморист написал про сына, что "Гарик обожает ходить за покупками в деревенский магазин".
Сын знаменитостей рассказал, что у Клавы - дочери Кристины Орбакайте, закрыт сейф, она забыла код, и он попробует его вскрыть. Пока Гарри выбирал инструменты, Алла Борисовна выбирала семена. На вопрос мужа о семенах, Пугачева ответила, что их надо после дождя раскидать на землю.
Видео Галкина про их с Пугачевой детей с удовольствием смотрят пользователи сети.
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