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Галкин опубликовал видео, как его сын Гарри ходит в хозяйственный магазин с мамой Аллой

, 21:51

Галкин опубликовал видео, как его сын Гарри ходит в хозяйственный магазин с мамой Аллой
фото: pixabay.com

Максим Галкин опубликовал видео, как его сын Гарри с мамой Аллой Пугачёвой ходит в деревенский хозяйственный магазин. Судя по видео, мальчик умеет обращаться со строительными инструментами. Юморист написал про сына, что "Гарик обожает ходить за покупками в деревенский магазин".

Сын знаменитостей рассказал, что у Клавы - дочери Кристины Орбакайте, закрыт сейф, она забыла код, и он попробует его вскрыть.  Пока Гарри выбирал инструменты, Алла Борисовна выбирала семена. На вопрос мужа о семенах, Пугачева ответила, что их надо после дождя раскидать на землю.

Видео Галкина про их с Пугачевой детей с удовольствием смотрят пользователи сети.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

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