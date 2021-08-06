Владимир Путин осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы области

Президент России прибыл на Южный Урал с рабочим визитом.
Сегодня, 6 августа, президент России Владимир Путин посетил Челябинскую область. Вместе с ним в регион прибыли министр РФ по делам гражданской обороны и ЧС Евгений Зиничев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Главной целью визита стало обсуждение ликвидации последствий природных пожаров в Карталинском районе. Глава государства на вертолете совершил облет пострадавшей территории и провел совещание.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил Владимиру Путину об оказании помощи пострадавшим Карталинского района. Жители поселков Джабык и Запасное получили денежные выплаты, начато строительство 23 домов. Собственники, которые использовали дома как дачи, получат компенсацию, либо смогут построить жилье. Кроме этого, ведутся работы по обследованию пострадавшего леса и анализ защищенности территории от природных пожаров.
Также Алексей Текслер обратился к президенту с просьбой помочь в строительстве асфальтовой дороги до поселка Джабык и поблагодарил Владимира Путина за организацию отдыха на черноморском побережье для детей, которые были эвакуированы из зоны ЧС.
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