Владимир Путин осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы области

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6 августа 2021, 20:22 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото с сайта Президента РФ kremlin.ru

Президент России прибыл на Южный Урал с рабочим визитом.

Сегодня, 6 августа, президент России Владимир Путин посетил Челябинскую область. Вместе с ним в регион прибыли министр РФ по делам гражданской обороны и ЧС Евгений Зиничев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Главной целью визита стало обсуждение ликвидации последствий природных пожаров в Карталинском районе. Глава государства на вертолете совершил облет пострадавшей территории и провел совещание.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил Владимиру Путину об оказании помощи пострадавшим Карталинского района. Жители поселков Джабык и Запасное получили денежные выплаты, начато строительство 23 домов. Собственники, которые использовали дома как дачи, получат компенсацию, либо смогут построить жилье. Кроме этого, ведутся работы по обследованию пострадавшего леса и анализ защищенности территории от природных пожаров.

Также Алексей Текслер обратился к президенту с просьбой помочь в строительстве асфальтовой дороги до поселка Джабык и поблагодарил Владимира Путина за организацию отдыха на черноморском побережье для детей, которые были эвакуированы из зоны ЧС.

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