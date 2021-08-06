Заммэра Владимир Ефимов: Москва выставила на торги более сотни передвижных точек для торговли

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6 августа 2021, 19:47

У столичных предпринимателей есть возможность арендовать у города передвижные объекты, которые можно эксплуатировать в коммерческой деятельности. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что сейчас на аукционах представлены более сотни нестационарных точек.

Подобные объекты можно использовать для торговли, размещения в них пунктов проката или культурно-досуговых центров.

«С начала 2021 года Москве уже реализовала на торгах почти 200 передвижных точек. Среди них были как маленькие объекты, площадью 2,5 квадратных метра, так и крупные, площадью до 200 квадратных метров», – отметил Владимир Ефимов.

Максимальный срок аренды нестационарных точек составляет пять лет. Как правило, такие точки локализированы в местах массового отдыха москвичей: в парках, скверах и на оживлённых улицах.

Подобные торги организуются на постоянной основе, а средняя конкуренция на них составляет 4 участников на лот. Ознакомиться с характеристиками объектов можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города», а принять участие в торгах – на сайте «Единой электронной торговой площадки».

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